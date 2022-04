Julie EMMANUEL

Rigueur, capacités d'organisation, bonne expression écrite, autonomie, bon relationnel et diplomatie sont des termes qui me caractérisent...





Mes Acquis, mes Compétences...

> Conception et mise en oeuvre d'actions événementielles (promotion, communication, suivi logistique)

> Conception plan de communication

> Elaboration et suivi d'un budget

> Rédaction et réalisation d'outils de communication ; maîtrise de la chaîne graphique ; relation avec les agences (mailing, flyers, dépliants, affiches, newsletter...)

> Négociation achats espaces presse

> Relation presse : rédaction communiqués et dossiers de presse

> Gestion de contrats avec des artistes (rédaction contrats, relation Guso...)



Mes compétences :

Loisirs

Evénementiel

Tourisme

Communication

Culture