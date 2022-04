Julie ESNOUF 25 ans, En recherche d'emploi comme secrétaire médicale. Souhaite faire la formation de secrétaire médicale en septembre avec l'école de pigier performance a St Herblain ou j'ai été admise.

En recherche d'un patron pour la formation en alternance sur 1 an pour avoir la chance de me former dans ce domaine qui me plait. J'ai de l'expérience ayant travaillé comme secrétaire médicale en laboratoire 4 laboratoires et un cabinet de rhumatologie. J'ai aussi eu mon BEP et mon bac pro secrétariat-accueil. Je suis motivée, organisée, discréte, efficace, ponctuelle, perfectionniste,aimant le contact avec les patients et le travail en équipe



Si vous recherchez un profil comme ça ou que ça vous intéresse je suis disponible. merci de me contacter.



Merci par avance



Cordialement.