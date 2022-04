Julie ETIENNE

La pluralité des situations rencontrées et l’accroissement de la précarité m’ont amené à travailler plus précisément ces dernières années sur les problématiques de logement, m’incitant à maîtriser les dispositifs d’accès/maintien mais également les outils et méthodologies de travail pouvant aujourd’hui réduire les situations de fragilités.

J’enrichis mes compétences de travailleur social par une expérience plus technique et plus juridique liée aux diverses missions qui me sont confiées. Cette technicité me permet d’offrir aux usagers un accompagnement global, tant sur les problématiques de vie quotidienne, que sur des problématiques plus techniques liées au logement.



Soucieuse d’enrichir ma pratique professionnelle, j’ai effectué en 2015 une formation de 10 mois à la faculté de droit d’Aix, et obtenu la mention bien au certificat d’études supérieures en politiques de l’habitat et du logement.



L’aisance à l’oral et les capacités de communication dont je fais preuve, me permettent d’être l’acteur de liaison privilégié avec les personnes, mais également représenter un organisme parmi les partenaires sociaux et institutionnels d'un territoire.



Nouvellement en poste sur le Var, je souhaite développer et enrichir mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Accompagnement social individuel

Accompagnement technique

Elaboration de diagnostics sociaux

Informatique : Word / Excel / Filemaker / Intern

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

FileMaker Pro for Windows

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Diagnostic de territoire