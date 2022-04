Julie ETOUBLEAU

J'aime entreprendre, créer, organiser mais aussi apprendre et échanger.

Mon atout? Mon sens du relationnel et ma capacité à m'intégrer facilement dans un groupe.

Ma différence? Mon "côté international": à 28 ans, j'ai vécu au Canada, en Angleterre mais aussi aux Etats-Unis. Je suis ouverte d'esprit et j'aime particulièrement voyager et découvrir de nouvelles cultures.



Mes compétences :

Anglais

Coordination

Création

International

Loisirs

Management

Organisation

Promotion

Sports

Tourisme

Communication

Sport

Gestion de projet

Formation

Marketing

Informatique