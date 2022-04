Julie FAGALDE

Suite à une expérience significative dans le commerce et une reconversion dans l'insertion professionnelle, j'accompagne les candidats dans une démarche d'orientation, d'emploi ou de formation.

Je recherche un nouveau challenge me permettant de capitaliser sur mes atouts : sens du contact et du service. Sens de l'organisation, esprit d'analyse, ainsi que mes prédispositions commerciales.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Diagnostic

Gestion autonome d'un portefeuille

Prescriptions

Administrative Support

Employment Law