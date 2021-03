Julie FAUDEMER

Chez instinst-ocean, nous travaillons tous dans l'objectif de donner le sourire à nos visiteurs. Nous essayons de faire preuve de la plus grande immagination possible en donnant le meilleur de nous meilleur de nous même afin d'apporter toujours de la nouveauté dans nos collections.



L'important pour nous est de conserver notre esprit de proximité et faisant voyager nos visiteurs. Nous nous adressons à tous les amoureux et amoureuses de l'océan.

A l'image de notre dernière collection : https://instinct-ocean.fr/collier-surf/ Une collection complète dédiés au surf, car pour nous océan rime forcément avec surf, soleil et plage. C'est pour cette raison que nous avons voulu partager ces bijoux originaux pour que toutes celles et ceux qui les portent gardent avec eux un bout de vacances.



