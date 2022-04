Julie FAURE

Mes études supérieures m'ont permis d'occuper différents postes notamment à travers des stages et contrats de professionnalisation dans divers secteurs tels que l'Hôtellerie, la Restauration, le Négoce, l'Informatique ...



Ces expériences aussi enrichissantes les une que les autres m'ont permis de développer un panel de compétences, de savoirs, savoirs-faire et savoirs-être. Je suis de nature curieuse, dynamique, empathique, et dotée d'une capacité d'adaptation. J'aime relever de nouveaux défis, faire plaisir et répondre aux mieux à un besoin.



Ma dernière expérience, m'a appris à collaborer avec des entités différentes mais complémentaires, aux côtés d'experts de la gestion de projet, je travaille chaque jour pour répondre aux attentes de la maitrise d'ouvrage.

Aujourd'hui je souhaite m'orienter sur un poste de chef de projet évènementiel afin de combiner ma passion pour le secteur de l'hôtellerie-restauration et de la gestion de projet. Je suis à la recherche de challenges !



N'hésitez pas à me contacter pour en savoir davantage...







Mes compétences :

AMOA

Budget

Cahier des charges

Chef de projet

Chef de projet evenementiel

Evénementiel

Finance

Hôtellerie

restauration

Tourisme