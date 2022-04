Julie FECHOZ-CHRISTOPHE

Mon profil :

Sens de l’organisation, goût du contact, dynamisme, adaptabilité, autonomie, relationnel, conscience professionnelle, ouverture d'esprit, communication.



Informatique

Logiciels suite Adobe, référencement, suite Office, Wordpress.



Après avoir effectué une mission de 6 mois au sein du siège de Micromania en tant que Chargée de Service Client, je recherche actuellement un poste en tant que Chargée de projets Marketing Evenementiel.



Une demande de formation est actuellement en cours de validation et je souhaite mettre à profit mes compétences ainsi que ma motivation dans ce domaine.



Lors de ma dernière mission, j'ai été chargée de traiter les litiges clients, de l'édition de factures, renvois de carte fidélité et bons d’achat, de gérer les demandes de remboursement, etc..



Auparavant vendeuse et préparatrice à Micromania Seynod, j'ai déjà travaillé dans les magasins de Bassens, Épagny, Annecy, Chambéry. Conseil clientèle, vente, proposition de services, traitement des commandes, gestion des litiges clients, j'ai aussi participé et organisé des événements lors de la sortie de jeux.



Membres fondateurs de l'association FI-AI (Fédération Intergalactique des Anciens Info) et anciennement Responsable Communication. Fondée en 2014, l'association FI-AI voit le jour. Regroupant tous les anciens de l'IUT d'Annecy-le-vieux, le but premier de cette association est de créer un véritable réseau de professionnels dans le domaine de l'Informatique.



J'ai travaillé en tant que technico-commerciale pour le groupe Si2A (74960) pendant 4 mois.



J'ai obtenu, en 2012, ma licence professionnelle Commerce option Management de la Relation Commerciale à Tetras, Annecy-le-Vieux.

J'ai effectué cette formation en alternance en tant qu'assistante commerciale dans l'entreprise Abal (74330).

Je m'occupais de la prospection des clients (e-mail et téléphone), de la rédaction de communiqués de presse pour du référencement, de compléter les conventions de formation à envoyer...



J'ai obtenu en 2011 mon DUT Informatique à l'IUT d'Annecy le Vieux. J'ai également eu le prix d'honneur lors de la remise des diplômes.



Travail étudiant et job d'été :

J'ai travaillé pendant 8 mois environ en tant qu’hôtesse de caisse dans un magasin de fruits et de légumes frais le samedi en plus de mes études.

J'ai travaillé l'été dans un cabinet d'anatomie et de cytologie pathologique en tant que secrétaire polyvalente.



Me contacter :



E-mail : julie.fechoz@gmail.com



Mes compétences :

Contact aisé

Etablissement de devis et contrats

Bureautique

Vente

Marketing

Communication

Informatique

Esprit d'équipe

Force de proposition

Réactivité

Autonomie

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Dynamisme

Relationnel