Julie FEHRINGER

J'ai débuté l'immobilier en 2006 dans l'agence CENTURY21 Immobilier Service à Cannes et ai intégré

l'agence CENTURY 21 Investim Prestige à Mandelieu, le 25 mai 2009.

Après 6 années en tant que Conseillère Leader dans cette agence, je suis passée manager le 1er Janvier 2015 et le 2 juin 2016, je me suis associée avec mon "ex-Directeur", Alain Bonnefemne.

L'équipe est composée aujourd'hui de :

- 1 assistante : Myriam Mansot

- 3 Négociatrices Transaction : Virginie Fontaine, Pauline Vuillemin, Laure Dervin

- 1 Négociatrice Location : Aurélie Raeppel



Mes compétences :

Rigueur

Réactivité

Gestion de la relation client

Dynamique