Bonjour, je m'appelle Julie Fernandes, j'ai 35 ans. Après l'obtention d'un BTS Action commerciale par alternance, où j'ai travaillé pendant pratiquement deux ans en tant que secrétaire commerciale, j'ai acquis une expérience de trois ans dans la grande distribution puis sept ans dans le domaine de l'habillement.



Je suis ouverte à toute nouvelle expérience professionnelle avec une préférence pour un poste de commerciale GMS car je recherche un emploi qui combine négociation B to B avec l'animation commerciale et le merchandising.



Dans n'importe quel poste entrepris, je me suis toujours investie afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Ma mobilité géographique: les départements de la Gironde et de la dordogne.



Mes compétences :

Prise de commande téléphonique

Plan magasin

Gestion intervention travaux

Conseil client

Gestion litiges clients

Traitement des retours

Implantation de rayons

Mise en rayon

Management (3 à 7 employés)

Gestion de planning

Gestion frais de personnel

Recrutement

Gestion de caisse

Gestion de stock

Saisie informatique

Word / excel

Inventaire

Analyse indicateurs commerciaux et mise en place d