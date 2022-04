Julie FERNANDEZ DE LA PUEBLA MICHELET

Je travaille aujourd'hui pour une association, en charge du développement des sports sous-marins en Bretagne et Pays de la Loire dans les domaines du sport, du tourisme, de l'environnement, de la culture, de l'accès par tous les publics, de la communication, de la sécurité et prévention, des équipements, de l'administration et des services aux clubs.

Découvrez les fonds marins de manière ludique, avec vos enfants ou vos amis, grâce au Guide de Découverte de la vie sous-marine à faible profondeur en Atlantique et Manche. Un livre à apporter lors d'une visite d'aquarium, ou pour préparer une randonnée palmée ou une plongée sous-marine...

Découvrez-nous surArray



Mes compétences :

Gestion de projets

Animation de réunions

Animation de réseau

Communication

Recherche de financements

Tourisme

Environnement