Julie FERRAND

Pour l'instant élève, mais en passe de présenter un diplôme en animation 2D, avec une petite animation de 3min.

Je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, et se sont mes études qui m'ont poussé à partir en Métropole dans la magnifique ville qu'est Lyon. Ville ou je réside depuis 2005.

Mes objectifs? Avancer quoi qu'il arrive dans le monde de l'animation (dessins, recherches, maquettes....) mais aussi de me garder une porte pour le monde de l'illustration. Et biensure faire partager ce que je sais à d'autres.

Si je dois choisir un lieu ou vivre, il y aura (j'espère) l'océan à proximité. Partir dans un autre pays ne me fais pas peur même si ma maîtrise en langue étrangère est encore chaotique.

Un rêve? participer à une mission scientifique sur la faune dans l'océan pacifique ou au Pôle Sud.

Un souhait? que ca marche quoi qu'il arrive! alors on croise les doigts.



Mes compétences :

Dessin

Dessin animé

Illustration