Julie FERRANDIZ

Jeune diplômée d'un master de Bioingénierie des Tissus et des Implants, je suis passionnée par le domaine de l’ingénierie médicale. Dotée de compétences pluridisciplinaire acquises tout au long de mon cursus, je suis impatiente de travailler dans le domaine de l'ingénierie médicale et du consulting. Le monde biomédical étant en plein essor, il est pour moi primordial d’apporter une expertise scientifique, technique, à la validation des projets industriels confiés. Je suis très motivée et curieuse d’être formée plus en profondeur.



Mes compétences :

Pilotage d'un groupe de travail

Organisation

Gestion de projet

Modélisation 3D

Ingénierie tissulaire

Sciences du mouvement

Biomécanique

neurosciences

STATISTICA

Microsoft Office

Matlab

CATIA

Abaqus