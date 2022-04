Julie FERRANDO

Etudiante en Master 1 à Montpellier Business School mais également en échange universitaire à Barry University à Miami, je suis actuellement à la recherche d'un stage en communication ou marketing pour les périodes : Juillet 2016 - Décembre 2016 / Janvier 2017 - Juin 2017



Passionnée par les nouveaux médias et les cosmétiques je m'active aussi à la conception et la rédaction d'un blog ce qui me permet à mon échelle de gérer une communauté sur différents réseaux sociaux.



Mes compétences :

WordPress

Microsoft Office

Import/Export

Blogging

Adobe Photoshop