Julie FERRERO

Diplômée de l’Institut National d’Horticulture et du Paysage (Angers) et spécialisée dans l’ingénierie des territoires, j'interviens plus particulièrement sur des études préalables urbaines et paysagères qui nécessitent différentes échelles de regard et mêlent plusieurs disciplines.



Formée à l’approche AEU et aux méthodes d'animation/concertation, j'inscris ma démarche d’analyse et de conception dans une perspective de développement durable.



Mes compétences :

Chef de projet

Graphiste

Rédaction

Espagnol écrit et parlé

Anglais courant

Concertation

Développement durable

Urbanisme