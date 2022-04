Julie FIGUREAU

Je propose des séances de Yoga du Rire, dans le cadre d'événements d'entreprise, en établissement pour personnes âgées et pour les particuliers.



Egalement, en partenariat avec Clotilde Boucher, Intervenante en Prévention des Risques Professionnels (éCloz'n), nous développons des interventions sur le thème de la Qualité de Vie au Travail.

Nous proposons des actions innovantes alliant yoga du rire et prévention des risques pour donner du sens à son travail et trouver toute sa place au sein de l'entreprise : Journée Bien-être en entreprise, formation qualité de vie au travail, atelier de sensibilisation "bien vivre son travail".



ACTIONS RIRE & PREVENIR, un concept innovant pour donner du sens à son activité professionnelle : http://1graindefolie.fr/rire-prevenir/