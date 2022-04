Julie FLEURIAULT

Développeuse territoriale polyvalente, animatrice territoriale et cheffe de projet.

Très investie sur les thématiques de la transition énergétique et des mobilités douces et actives.

Je privilégie le travail en équipe, sais faire preuve d'esprit d'initiative et mettre en projet les politiques territoriales impulsées par les élus.



Mes compétences :

Innovation

Adaptabilité

Réactivité

Relationnel

Animation d'équipe

Gestion budgétaire

Animation de réunions

Rigueur

Relations Publiques

Gestion de projet

Gestion des entreprises

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Coopération

Développement durable

Mobilité

Economie sociale et solidaire

Politiques publiques

Energies renouvelables