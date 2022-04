Julie FONTAINE

Rattachée à SDEL ELEXA, spécialisée dans l’étude et la réalisation d’installation de Poste de Transformation Basse et Très Haute Tension et de fabrication d’ensemble de répartiteurs de Poste Source, Omexom Maintenance et Service accompagne ses Clients dans leurs projets d’entretien, de rénovation sur l’Appareillage Haute Tension tout constructeur et propose ses services conçus à répondre à tous leurs besoins spécifiques.



EXPERTISE / REVISION / RENOVATION / ECHANGE STANDARD / REMISE EN SERVICE



Notre savoir-faire est axé sur la fiabilisation et l’optimisation des installations en Haute Tension grâce à l’engagement de nos équipes formées aux méthodologies et techniques constructeurs. Nous avons pour objectif de garantir une fiabilité renouvelée, une disponibilité des installations ainsi qu’une pérennité des Appareillages Haute Tension, suivant la solution technique et économique adaptée aux besoins de nos Clients, face aux exigences d’exploitations.



N’hésitez pas à me contacter pour toute information.





DISJONCTEURS / SECTIONNEURS / COMMANDES ELECTRIQUES / COFFRETS DE SIGNALISATION / COMMANDES MANUELLES / COMBINES DE MESURES / CELLULES MOBILES / TRANSFORMATEURS / PSEM.



Mes compétences :

Génie électrique

Automatisme

Energie

Informatique industrielle