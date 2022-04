Julie FONTAINE

Efficience et efficacité : 2 mots que j'ai appris à intégrer et à m'approprier. 2 mots qui feront de moi une assistante appliquée et motivée.

A l'heure actuelle, je suis à la recherche d'un emploi ou d'un contrat d'alternance en tant qu'assistante administrative ou polyvalente.

Je n'ai pas le diplôme qui va avec l'intitulé du poste mais des expériences qui me font aller dans la voie de l'assistanat.

Avec une formation dans le social, j'ai acquis à la fois des savoir-faire et des savoir-être transposables sur les fonctions d'une assistante.

C'est en travaillant dans ce domaine que j'ai développé une certaine maîtrise de soi, une bonne capacité d'écoute, des capacités d'organisation pour atteindre mes objectifs. J'ai appris à affiner et utiliser mes habilités rédactionnelles pour assurer un service de qualité.

Certains ont tendance à dire qu'on ne peut pas avoir une qualité et son contraire. Je suis pourtant calme de nature et dynamique dans mon travail. Je sais rester discrète et en retrait mais je peux aussi me montrer ouverte et avenante. Je dirais que tout est une question d'adaptation selon la situation.

Je ne jouerai pas le jeu du profil parfait, mais ce que je suis, ce que je veux et ce que je fais peut convenir à vos besoins, vos attentes et vous apporter un petit plus qui ne se retrouverait pas dans un parcours classique pour ce métier.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Informer et orienter un public

Taper un courrier

Classement

Étude de dossiers

Gestion des correspondances

Rédaction de contenus

Analyse des besoins

Animation de groupes

Gestion de projet