Plus d'informations :Array



Mes compétences :

Indesign et Photoshop

Illustrator

Diagnostic territorial

Démocratie locale

Vectorworks

Sens de l'analyse/de la synthèse

Proposition de projets d'aménagements

Refléxion en stratégie et définition d'objectifs

Journals

iMovie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator