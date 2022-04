Formation 3e année de licence en Langues Etrangères Appliquées Anglais LV1 - Portugais LV2 - Allemand LV3 - parcours commerce international à l'Université Jean Monet de Saint Etienne.

Secrétaire de l'association Cap'Roc; lien entre professionnels et lusophones en France et dans les pays de langue officielle portugaise.





Je suis actuellement à la recherche d'un stage de césure en France ou à l'Etranger à partir de Mai 2014 et d'une durée minimum de 2 mois et de 10 mois au maximum.

Durant mon stage, je souhaite utiliser mes compétences en langue (français, espagnol, portugais, italien, allemand ( > débutante), anglais), approfondir et appliquer mes connaissances, acquérir des compétences et un savoir-faire.

Vous pourrez trouver ci-dessous mon Curriculum Vitae en portugais et en anglais.





Vous pouvez m'écrire sur: julie.forest@live.ca pour plus de détails.



Mes compétences :

Microsoft Excel

FileZilla

Scan Cube

Adobe Photoshop

Microsoft Access

Translation