Julie FOUCART

Je travaille depuis 10 ans dans le secteur de la communication et des relations publiques. Après avoir exercé en entreprise j’ai rejoint le secteur artistique afin d’œuvrer pour le déploiement culturel, répondre aux enjeux politiques et démocratiques d’accessibilité culturelle, transmettre, sensibiliser… En théâtre ou en danse, j’ai monté de nombreux ateliers d’initiation pour les publics dits éloignés de la culture et plus particulièrement pour les personnes en situation de handicap. Ces expériences m’ont donné envie de poursuivre dans le secteur médico-social en mettant mon expertise au service d’une meilleure connaissance et reconnaissance du handicap et notamment de la déficience visuelle.



Ma plus-value se situe dans ma capacité reconnue à définir et mettre en œuvre la vision stratégique de développement de structures et contribuer à asseoir leur notoriété, en étant générateur de nouveaux projets et partenariats. J’accompagne des entreprises, associations, lieux culturels… dans une démarche d’innovation permanente.



