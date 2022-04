Je suis Julie Fouquemberg créatrice des bijoux "Julie & Co Créations" depuis février 2009, passionné d'art et de travail manuel depuis toujours. Je fabrique des bijoux en verre fusing et faïence sur acier inoxydable et cuir. Chaque pièce est unique avec possibilité de sur-mesure.

Je vends mes créations sur ma boutique en ligneArray Vous pouvez également me rencontrer sur diverses marchés artisanaux, principalement l'été et à Noël mais aussi hors saison. Je me déplace également chez vous à l'occasion d'une vente à domicile. Pour les entreprises désireuses d'offrir un service supplémentaire à leurs salariés, je me déplace au seins du comité d'entreprise pour une exposition vente.



Mes compétences :

Artisanat

Céramique

Verre fusing