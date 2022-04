Julie FOUQUET

Suite à une expérience de près de 6 ans en tant que Réceptionniste Polyvalente, dans un hôtel de Saint Gilles Croix de Vie, je me suis engagée dans la réalisation d’une VAE, afin d’obtenir le BTS Hôtellerie Restauration, et dans le but de pouvoir évoluer dans les métiers du tourisme.

Désireuse de pouvoir découvrir une nouvelle activité afin d'élargir mes compétences, ainsi que d'apporter les aptitudes acquises lors de mes différents emplois, je reste à l'écoute de toute proposition.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Facturation

Accueil

Gestion de la relation client

Stratégie de communication

Supports de communication

Formation

Développement commercial

Gestion des stocks

Encaissement