Julie FOURCADE

> A la recherche d'un poste de chef de produit, community manager, commerciale ou chef de projet dans les secteurs du fooding, de l'hôtellerie-restauration et de la nutrition santé.



Compétences:

- 4 ans d'expérience professionnelle

- Connaissance de 3 secteurs (cosmétique, pharmacie et hôtellerie-restauration)

- Compétences en marketing développement, opérationnel et digital

- Compétences commerciales

- CRM

- Événementiel





Diplôme:

- Grade de Master, Institut Supérieur de Gestion (Paris), cycle Latino-Européen, spécialisation en marketing et communication



Langues:

- Anglais courant: 825/990 au TOEIC

- Espagnol courant : 8 mois à Buenos Aires







Mes compétences :

Marketing online

Créatif

Marketing opérationnel

Esprit d'équipe

Marketing relationnel

Rigueur dans le travail

Commercial

Communication

Enthousiame

Marketing stratégique

Dynamique de groupe

Marketing

Rigueur

Ouverture d'esprit

Adaptation

Chef de produit