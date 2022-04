Julie FOURNIER

Je suis actuellement étudiante en Master 2 marketing et communication commerciale à l'Ecole Universitaire de Management de Clermont-Ferrand et en alternance au sein du Groupe La Poste où j'occupe le poste d'apprentie attachée de presse pour la région Auvergne.



En recherche d'un premier emploi, je suis mobile et disponible à partir de septembre 2016.



Mon projet professionnel à court terme est d'intégrer une équipe communication (PME, start-up, groupe) idéalement au poste de chargée de communication (interne, externe).





Mon profil:

- Dynamique

- Rigoureuse

- Organisée

- Créative

- Bonne capacité d'adaptation

- Polyvalente

- Goût des relations humaine s

- Qualités rédactionnelles

- Expériences professionnelles variées dans le secteur de la communication



Mes compétences :

Communication externe

Réseaux sociaux

Rédaction de contenus

Relations Presse

Communication

Evénementiel