Julie FOURNIER

Bonjour,



Je suis à la recherche d'une entreprise pour m’accueillir en contrat de professionnalisation sur 2 ans, pour pouvoir réaliser mon bts Assistante de Gestion option PME-PMI.



Enjouée et attentive, ainsi que forte de mes expériences passées, j'ai à cœur de m'investir dans mes projets professionnels et personnels. je souhaite aussi améliorer ma polyvalence.

La gestion étant un aspect qui me passionne et avec un goût pour le sens du contact, je serai en mesure d’accomplir des missions tel que: la gestion du personnel, la facturation clients et fournisseurs, l’organisation et la planification d’activités…, par le biais de l'entreprise.



Motivée et disponible, n'hésitez pas à me contacter pour d'avantage de questions,

Cordialement.



Mlle Fournier Julie.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint