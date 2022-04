Julie FRANCOLS

Je suis diplômée d'un Master de Psychologie et de Psychopathologie Clinique ainsi que d'un Master de Psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent.



Je suis également formée aux approches systémiques familiales et groupales.



Je suis également praticienne en Hypnose Ericksonnienne et formée aux Thérapies Brêves en PNL.



Je propose des prises en charges individuelles pour les enfants, les adolescents et les adultes, ainsi que l'accompagnement des couples ou des familles.



Les prises en charges se font sous la forme de Psychothérapie de type psychanalytique ou de Thérapie brêve en PNL ou Hypnose.



L'ensemble de mes compétences me permet de proposer une démarche intégrative, et ainsi d'utiliser et de combiner plusieurs outils thérapeutiques selon la demande du patient et de la problématique identifiée.



Cabinet pluridisciplaire dans l'approche globale de la personne .



Mes compétences :

Thérapie comportementale et cognitive

Programmation Neuro Linguistique

Thérapie individuelle

Thérapie de groupe

Psychologie

Psychothérapie