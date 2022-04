Julie FRERING (PRAT)

Communicante depuis près de 15 ans, j’ai une forte culture produit acquise dans des secteurs divers : parfumerie, cosmétique, bien-être, luxe, agro-alimentaire et produits biologiques.



Je conduis de nombreux lancements de produit de grande consommation distribués en GMS , en RHD et sur les réseaux de distribution spécialisée.



L'étude des marchés, l'analyse des tendances de consommation, et le merchandising me passionnent. J'aime faire découvrir de nouveaux produits et faire progresser les marques.



