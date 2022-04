Julie FROGNEUX

J'ai suivi des études d'ingénieur avec un double cursus :

- Formation d'ingénieur à l'Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg (ENGEES)

- Dans le cadre de la 3ème année : mastère spécialisé GEDE à l'ENGEES : Gestion, Traitement et Valorisation des Déchets.



J'ai occupé durant deux ans le poste de Responsable du SMICTOM Centre (service public chargé de la collecte des déchets ménagers sur son territoire) et je viens de terminer la conduite d'un audit financier et technique d'un syndicat publique de gestion des déchets.

En premier poste, j'ai été chargée de mission Energies renouvelables au sein de l'ADEME Auvergne durant 6 mois.



Je dispose donc :

de compétences en gestion de projet et en management,

d'une formation complète du monde des déchets,

d'une bonne connaissance des acteurs de l'environnement et des collectivités territoriales,

de compétences techniques dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.



Mes compétences :

Déchets

Environnement

Prévention

Eau

Energies renouvelables (thermiques)