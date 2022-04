Julie FUNCK

Je suis actuellement en recherche active d'un emploi comme Ingénieur Amélioration Continue ou plus généralement Méthodes ou Projet.



Depuis mon diplôme en Septembre 2013, j'ai travaillé pour Armor en tant qu'Ingénieur amélioration continue puis pour EuroEngineering dans la gestion de projet. Ces deux expériences complémentaires m'ont beaucoup apporté et m'ont confortée dans mon envie de continuer dans cette voie.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.





Mes compétences :

Solidworks

Javascript

Gestion de projet

Star ccm+

Sketchup

HTML

Pro Engineer

Suite office

LS-Dyna