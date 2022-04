Julie GADSBY

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET MARKETING

• Gestion, développement et suivi portefeuille clients

• Prospection

• Développement réseau (syndicats, bureaux interprofessionnels…)

• Pilotage partenariat agences de design, conseils créations packaging

• Conception et gestion opérations marketing direct



COMMUNICATION

• Stratégie, préconisations, élaboration plan et budget communication

• Création outils de communication (internes et externes) et supports de vente : web/print

• Organisation événements : relations publiques, salons, événements presse...

• Relations presse





Mes compétences :

Marketing

Communication

Oenologie

Vin

Imprimerie