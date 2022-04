Julie Gaëlle EKOSSO EPANE

Ingénieure chimiste spécialisée en Traitement des Eaux et en Procédés pour la Qualité de l'Environnement. Je suis à la recherche d'un emploi en général dans le domaine de l'environnement mais de préférence je suis plus intéressée par tout ce qui concerne l'Hygiène-la Sécurité-l'Environnement. Ayant une légère connaissance en Qualité, je serai ravie d'acquérir plus de compétences.



Mon adaptation, mon autonomie, mon esprit d’équipe sont des atouts que j’ai développé durant mes différents stages.





Mes compétences :

Alimentation en eau potable

Analyse environnementale

Chimie organique

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001

Techniques de prélèvement (eau, sol)

Synthèse rédactionnelle

Chimie

Conformité