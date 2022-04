Julie GAJDOS

Bonjour,

Je suis étudiante de troisième année dans l'école de management Bretagne Atlantique, située à Quimper.

Dans le cadre de mes études, j'ai pu acquérir une connaissance de l'Asie précise (plu particulièrement de la Chine, où j'ai eu la chance de séjourner plusieurs mois.)

De plus, ayant eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein d'un théâtre (dans le domaine de la communication), j'ai eu l'opportunité d'avoir une première approche dans le domaine de l'événementiel et management.

Je suis actuellement à la recherche d'un stage, plus particulièrement en Asie, dans le domaine de l'événementiel ou de la communication.