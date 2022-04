Julie GALIA

Je suis une jeune diplômée en modélisation en écologie et sciences pour l'environnement.

Je souhaite travailler dans le domaine de l'écologie afin d'aider à la gestion de l'environnement et la protection de biodiversité via l'aide d'outils mathématiques et informatiques.

J'aime aller sur le terrain pour récupérer les données que j'analyserai ensuite en laboratoire.

Je cherche des missions auxquelles apporter mes compétences et mon expertise ; y compris de courtes missions ponctuelles me plairaient afin de pouvoir enrichir mon expérience.



Mes compétences :

C++

ArcGIS

Scilab

R

Python

Openbugs

Modélisation

Études qualitatives

Modélisation numérique

Etudes d'impacts

Études quantitatives

Expérimentation animale