Julie GALUCHOT

Actuellement responsable de Juna Access, société de consulting, j'ai amorcé depuis 6 mois une reconversion professionnelle.

Je cherche aujourd'hui à mettre à profit toutes mes expériences et compétences au profit d'un secteur d'activité dans lequel j'ai toujours évolué de par ma vie personnelle, et pour lequel j'ai énormément d'appétences, le secteur du tourisme/hôtellerie.

Je recherche donc un poste de responsable commercial ou d'event manager. Je présente des compétences managériales, commerciales, et de gestion de projet notamment événementiel, et ai réalisé des accompagnements terrain d'un directeur de groupement hôtelier ainsi que d'un commercial B to B d'un resort français, qui me permettent de valider ce choix de changement de secteur d'activité, et d'appréhender au mieux les spécificités de l'hôtellerie et du tourisme.

Ma grande capacité d'adaptation, mon sens du relationnel, ma ténacité et ma rigueur feront de moi un atout pour votre société.



Mes compétences :

Management

Commerciales

Gestion

Evénementiel