Julie GARRIGO

Actuellement étudiante en 3ème année de Diplôme de Comptabilité Gestion (ancien DECF) à l’ACPM, je recherche une entreprise pour effectuer le Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion (bac +4/5), afin de perfectionner mon expérience professionnelle et pouvoir appliquer les différents enseignements qui m’ont été dispensés.



En effet, le cursus du DSCG s’inscrit dans la perspective de l’expertise comptable, en proposant différents modules théoriques et techniques, comme la gestion juridique, fiscale et sociale, la finance, le management et contrôle de gestion, ainsi que la comptabilité et l’audit, qui sont aujourd’hui indispensables pour toute entreprise.



Ma formation me permettrait donc de m’impliquer dans divers projets comme l’analyse et le suivi des coûts, la mise en place d’indicateurs et procédures de contrôle de gestion, l’analyse des écarts entre prévisions et réalisations, le suivi budgétaire (a court et long terme), ainsi que d’autres projets qui pourraient correspondre à vos attentes.



De plus, je travaille depuis 5 ans pour la société DOLE France, spécialisée dans l’import, distribution et commercialisation de fruits à l’échelle nationale. Cette expérience m’a permise d’enrichir mes connaissances et compétences en travaillant directement en collaboration avec le Contrôleur de gestion et le Directeur financier. En plus des tâches qui m’ont été assignées en tant qu’assistante contrôleur de gestion, j’ai pu mettre en place différents outils et procédures afin d’optimiser certaines activités comptables comme le suivi des coopérations commerciales, l’informatisation des flux sortants de l’entreprise, la création de tableaux de gestion et indicateurs pour d’autres entités que la mienne.



Ces trois années passées au service Contrôle de Gestion, associées au deux précédentes effectuées au département Comptabilité, m’ont permises de maîtriser solidement l’environnement financier et comptable de l’entreprise et de mener des projets jusqu’à leur application.



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

DCG

DSCG

Finance