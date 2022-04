Rigoureuse, autonome et dotée d'un bon relationnel, ma capacité de travail et ma persévérance me permettent progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.

Point fort: Je suis curieuse de la vie et j'ai soif d'apprendre.

En espérant vous convaincre prochainement ....



Mes compétences :

Persévérance

Autonomie

Rigueur

Travail en équipe

Dynamique

Réactivité

Relationnel