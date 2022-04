L'atelier Julie Gasparini vous accompagne depuis 2012 dans tout vos projets de rénovation en proposant une lecture des espaces originale et efficace.



Particulièrement à l'écoute de vos attentes, je prends soin de respecter votre programme et votre budget tout en sublimant vos lieux. Matériaux, couleurs, mobiliers, tout est pensé pour créer une ambiance chaleureuse et dans l'air du temps qui vous séduira à coup sûr!



Pour la mise en oeuvre de vos travaux, je vous propose une équipe d'artisans locaux, réalisant au quotidien avec moi de très beaux projets aux finitions impeccables.