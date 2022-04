Julie Gazard Ac. a commencé à pratiquer l’acupuncture au Cambodge en 2013. Formée pendant près de 15ans par l’Ecole d’Arts Martiaux vietnamiens Song Long khiên Duong, dont une des devises est "Tu ne peux espérer croître si tu n’es pas prêt à changer", son parcours est le fruit d’un long cheminement personnel qui l’a amenée à modifier en profondeur son hygiène de vie, sa vision du monde et sa vocation.

Installée à Montréal depuis l’été 2014, elle est aujourd’hui inscrite au Tableau de l’Ordre des Acupuncteurs du Québec et membre de l'Association des Acupuncteurs du Québec après être retournée aux études au sein du département d’Acupuncture du Collège Rosemont afin de parfaire ses connaissances et d’obtenir l’équivalence complète de sa formation.

Son approche thérapeutique s’inscrit dans le respect de la Méthode Équilibre du Dr Richard Teh-Fu Tan. Elle met au service des personnes qui la consultent les fruits de son expérience et ses compétences afin de les guider vers un mieux-être physique, mental, émotionnel et spirituel.



Mes compétences :

Acupuncture

qi gong

Relation d'aide

Relaxation

Santé

Chi Nei Tsang

Moxibustion

Tui Na

Alimentation selon le Tao