Julie GENTIL-BREVET

Après des études de médecine à Reims, j'ai passé le concours de l'internat (Examen National Classant ENC) et ai été nommée à Dijon en 2003. Interne des Hôpitaux pendant 4 ans, puis Assistante spécialiste de Centre de Lutte Contre le Cancer pendant 2 ans, j'ai passé le concours de Praticien spécialiste de Centre, qui est mon poste actuel.

Après m'être initialement destinée à une pratique clinique, j'ai choisi la voie de la Santé Publique avec plusieurs activités distinctes : recherche épidémiologique au sein du Registre des cancers du sein et cancers gynécologiques de Côte d'Or, valorisation financière de l'activité médicale au sein du DIM (Département d'Information Médicale) du CLCC Georges-François Leclerc et également je préside la Commission des risques infectieux associés aux soins du CGFL.

Titulaire d'un Master 1, Master 2 et d'une Thèse d'Université en Epidémiologie et Recherche scientifique, ainsi que du Diplôme Inter-Universitaire d'Anglais Médical (DIVAM), je poursuis actuellement mes travaux de recherche au sein du Registre et en collaboration avec d'autres structures.

Mon pochain objectif est l'HDR (Habilitation à Diriger les Recherches), afin de pouvoir encadrer personnellement les nombreux étudiants qui passent en stage dans notre service.



Mes compétences :

Recherche scientifique

Communication

Médecin

Management