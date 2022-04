Julie GERMAIN

De formation initiale d'architecte DPLG, j'ai acquis une solide expérience d'urbaniste en agences de paysage, architecture et urbanisme, en bureau d'études, ainsi qu'au sein du service études de Rennes Metropole, depuis maintenant 10 ans.



Je suis créative, curieuse, et polyvalente.

Mes champs de compétences s'ouvrent sur la conception de projets d'urbanisme pré et opérationnels, d'études préalables jusqu'à la maîtrise d'œuvre, et notamment au travers d'animation d’ateliers de concertation, au sein d'équipes transversales.

Dans le cadre du développement commercial des études d'aménagement, j'ai également été amenée à contribuer et soutenir des auditions.

Mon parcours m'a permis de me positionner en tant que chef de projet, pilotant des études simples internes, jusqu'au projet complexe de renouvellement urbain, intégrant différents cotraitants externes.



Mon précédent poste m'a conduit à mener une étude transversale impliquant de nombreux services et acteurs, au sein de la collectivité territoriale de Rennes Metropole.



Je suis actuellement en poste à l'atelier Philippe Madec où je travaille à l'élaboration de projets urbains et de quartiers d'habitats. Ce travail s'accompagne très concrètement de visa de permis de construite au sein des quartiers d'habitats.



Mes compétences :

Archicad

Microsoft office

Autocad

Rigueur/réactivité

Travail en équipe

Architecture

Programmation urbaine

Urbanisme

Renouvellement urbain

Adobe Creative Suite

ZAC

Permis d'aménager

Plan de référence

Visa permis de construire

Études pré et opérationnelles

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Polyvalence

Connaissance des services Urbanisme et Habitat de