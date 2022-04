Julie GHAZALI-DESMAISON

Je suis actuellement en Licence 3 Gestion, spécialité des Ressources Humaines à l'UFR Droit Economie et Gestion d'Orléans.

Je recherche un stage en gestion du personnel de 8 à 10 semaines qui me permettra d'approfondir mes connaissances (gestion des ressources humaines, droit du travail, droit pénal du travail, recrutement, techniques de rémunération) afin de vous assister dans vos différentes activités notamment pour la GPEC, la gestion de carrière, la formation, l'évaluation, et la mobilité.

J'aspire à participer à l'atteinte de vos objectifs.



Cela me permettra également d'acquérir le savoir-faire et le savoir-être relatif à ce domaine qui me seront essentiels pour la poursuite de mon projet professionnel.