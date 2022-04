Julie GIROIRE

La recette





- Entrée froide -

Tartare de Julie Lyonnaise, vinaigrette hyperactive et sa farandole de sourire

Prenez une bonne Julie élevée en plein air dans les Monts du Lyonnais, assaisonnez là d’un peu de sport et de bougeotte. Enfin pour la farandole de sourire laissez la profiter de ses petits plaisirs au quotidien.





- Entrée chaude -

Brochette de bonne humeur et son zest de curiosité.

Laissez là mariner 3 ans à Tahiti, saisissez la d’un Bac Economique et Social puis ajoutez un zest de communication.





- Plat -

Filet d’ouverture d’esprit et ses cannellonis farcis à la tête en l’air.

Choisissez le plus tendre de vos filets, faites le revenir à l’ISCOM pendant 5 ans. Quand il commence à dorer faites lui faire des missions. Pour la farce des cannellonis ne prenez que le meilleur, l'élaboration de stratégies, les relations presse, la PAO à petite dose, la créativité, l’organisation d’événements.





- Dessert -

Cup cake à fort caractère et son glaçage entêté.

Mélangez le fort caractère à la rédaction de communiqué de presse, incorporez alors la démarche de recherche de partenariat puis enfournez 30 minutes.



Mes compétences :

Communication

Cuisine

Conscience professionnelle

Dynamisme