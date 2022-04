Julie GOETSCHY

Comptable auxiliaire depuis 6 ans dans différentes structures (PME, Groupe Nationaux et Internationaux) j’ai passé une grande partie de ma jeune carrière professionnelle à gérer de front la comptabilité générale ainsi que la comptabilité auxiliaire.



Une des mes expériences professionnelles dans un groupe Américain coté en bourse m'a permis d'approfondir mes compétences en tant que comptable auxiliaire, suite aux différents audits auquels j'ai participé. Mes activités ont également consisté à me consacrer aux arrêtés mensuels du groupe et aux clôtures annuelles.



Actuellement comptable multi-société (6 structures), je gère la comptabilité fournisseurs et la comptabilité générale dans une équipe dynamique et polyvalente.



J’ai également une bonne maîtrise des outils informatiques et des compétences reconnues en Anglais professionnel.



Mes compétences :

Comptabilité

Microsoft Office

Relationnel

Facturation

Travail en équipe

Lettrage

Archivage

Recouvrement

Gestion de la relation client

Encaissement

Sage

EBP

Clipper