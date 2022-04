Julie GOILLOT

EAT. SLEEP. EVENT. REPEAT



Avec la coordination de plus de 50 exploitations par an et la production de contenu qui les accompagne, l’événementiel B to B et la coordination de production vidéo sont mes domaines d’expertise.



Après avoir exercé pendant presque 4 ans au sein d'une agence de production événementielle et vidéo, je suis maintenant à mon compte, en tant que travailleuse indépendante.



Intérêt particulier pour le marketing, le digital et la communication dans l’industrie de l’entertainment



Mes compétences :

Microsoft Office

Stratégie d'entreprise

Négociation commerciale

Evènementiel et logistique

Relations Publiques

Community management

Réseaux sociaux

Organisation d'évènements

Communication

Adobe Photoshop

Gestion de la relation client

Marketing

Travail en équipe

Production audiovisuelle

Coordination de projets

Gestion du stress