Diplômée d'un BTS Assistant de Manager option Ressources Humaines.

Je suis à la recherche d'un emploi stable en tant que secrétaire/ assistante administrative ; en ressources humaines serait un plus. Grâce à mes stages ainsi que mes différents emplois occupés, j'ai appris à m'adapter aux différents environnements de travail.

Je dispose de compétences polyvalentes dans plusieurs domaines différents.

Je suis mobile sur Reims, Châlons, Epernay, Rethel et Vouziers dans un rayon de 20 km alentour. Je possède un véhicule personnel.



Vous pouvez me contacter par courriel à julie.gonzalez.del.castillo@gmail.com ou au 06.26.98.16.52



Mes compétences :

Archivage

Assistanat de direction

Planification

Mise en rayon

Accueil physique et téléphonique

Vente directe

Recrutement

Bureautique

Assistance administrative

Formation

Gestion administrative

Gestion du personnel

Communication