Julie GOUDARD

Diplômée d’une licence chargée de projet évènementiel, je justifie d’une expérience professionnelle de quatre ans, ce qui m’a permis d’acquérir diverses compétences en termes de gestion de projets, d’organisation logistique et de relation client



Mes compétences :

Développement stratégie évènementielle

Conception évènements institutionnels,entreprise

Développement commercial

Conseil et suivi client

Négociation prestataires/fournisseurs

Pilotage logistique

Suivi du budget

Rigeur et sens du détail

Gestion terrain

Coordination d'équipes techniques

Organisation opérationnelle