Julie GOUSSAUD

Ma carrière m’a donné l’occasion de gérer un service qualité, sécurité et formation pendant 6 ans pour 3 réseaux de Franchise spécialisés dans la restauration rapide et le troisième dans la beauté et les cosmétiques. J’ai également pu acquérir une expérience managériale et commerciale durant mon parcours professionnel.



J’ai désormais en charge 3 services : Le service Qualité, le service Formation et le service vente équipements.

En conclusion, mes compétences sont : Maîtrise des outils Qualité et Sécurité, Pédagogie, Commerciale et expérience managériale.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

OHSAS 18001

Norme ISO 22000

Référentiels IFS/BRC

Audit qualité

Norme ISO 9001

HACCP

Gestion de la qualité

Norme ISO 14001

REDACTION NORMES

Planification de projet

Animation de formations

Gestion de projet

Certification