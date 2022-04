Julie GRACILIEN

Bonjour !

Il y a un an de cela j'ai repris mes études pour valider un Bac+2 d'Attachée commerciale, en alternance avec la marque René Furterer.

J'y occupait le poste de formatrice inter secteurs.

Forte de cette expérience, je recherche, aujourd'hui un poste de déléguée commerciale pour les laboratoires pharmaceutiques ou dermo-cosmétiques.

Mon souhait est de développer un secteur, fidéliser une clientèle et atteindre des objectifs chiffrés !

Je suis dynamique, challengeuse, ayant un bon sens du relationnel et désireuse de mettre ma motivation au profit d'une entreprise.

A Bientôt !